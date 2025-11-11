Что происходит в аэропортах России 11 ноября 2025: онлайн-табло

В трех аэропортах России вводились временные ограничения 11 ноября 2025 Фото: Роман Наумов © URA.RU

Ночью 11 ноября в трех аэропортах России ввели временные ограничения. Также по всей стране были отменены и задержаны ряд рейсов. Об обстановке в воздушных гаванях России утром 11 ноября — в материале URA.RU.

В каких аэропортах вводили ограничения 11 ноября

За ночь 11 ноября сразу в трех аэропортах России вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале, ограничения коснулись воздушных гаваней Волгограда, Калуги и Саратова.

По состоянию на 7:35 мск все три аэропорта работают в штатном режиме. «Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — отметил представитель Росавиации».

Аэропорт Новосибирска

Судя по онлайн-табло, Толмачево ночью 11 ноября работал в штатном режиме: не произошло ни отмен, ни задержек рейсов. Позже назначенного времени совершили посадку самолеты из Еревана, Краснодара, Сочи, Иркутска, Улан-Удэ, Братска и Пекина.

Аэропорт Сочи

В Сочи минувшая ночь также прошла без отмен и задержек вылетов. С опозданием прибыли рейсы из Стамбула и Самарканда.

Аэропорт Екатеринбурга

Судя по онлайн-табло, в Кольцово ночью 11 ноября задержали всего один рейс — в Надым. Позже назначенного времени прибыли самолеты из Шарджа, Москвы, Ташкента, Дубая, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

Аэропорт Санкт-Петербурга

В Пулково минувшей ночью отменили один рейс — в Калугу. Задержан вылет в Калининград. С опозданием прибыли самолеты из Красноярска, Дубая, Самарканда, Худжанда, Омска, Нижневартовска, Тюмени и Сыктывкара.

Аэропорты Москвы

Внуково

Во Внуково за ночь 11 ноября отменили два вылета в Дубай. Задержан рейс в Санкт-Петербург. Позже назначенного времени совершили посадку самолеты из Пскова, Антальи, Стамбула, Грозного, Кутаиси и Дубая.

Шереметьево

В Шереметьево минувшей ночью задержали вылеты в Астрахань, Краснодар, Магас, Минеральные Воды, Ставрополь, Грозный, Тегеран и Калининград. С опозданием прибыли самолеты из Екатеринбурга, Минеральных Вод, Стамбула, Петропавловск-Камчатского, Кирова, Сочи, Гаваны, Омска и Барнаула.

Домодедово

Судя по онлайн-табло, в Домодедово ночь 11 ноября прошла без задержек и отмен рейсов. Позже назначенного времени совершили посадку рейсы из Грозного, Эль-Кувейта, Дубая, Нижнего Новгорода, Шарджа, Оша и Ташкента.

Атака беспилотников ночью 11 ноября

Как сообщает пресс-служба Минобороны России, в течение минувшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 37 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дроны уничтожили над следующими регионами: