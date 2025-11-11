На Ямале выбрали лучшего мастера традиционных ремесел

Комиссия рассмотрела девять претендентов на звание Мастера народных промыслов (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Евгений Худи из Яр-Сале (ЯНАО) стал победителем ежегодного конкурса промысловиков и ремесленников. Мужчина получил почетное звание «Мастер народных художественных промыслов и ремесел», а также единовременную выплату от губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова, сообщили в пресс-службе администрации Ямальского района.

«Худи известен как мастер по созданию аутентичных этнических музыкальных инструментов, ремесленных украшений из древесины и кости, а также традиционных элементов ненецкого костюма», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Ямальского района. Всего художественный совет изучил работы девяти кандидатов из четырех муниципалитетов.