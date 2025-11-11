Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Культура

На Ямале выбрали лучшего мастера традиционных ремесел

Ремесленник Евгений Худи из Яр-Сале победил в конкурсе художественных промыслов
11 ноября 2025 в 10:19
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Комиссия рассмотрела девять претендентов на звание Мастера народных промыслов (архивное фото)

Комиссия рассмотрела девять претендентов на звание Мастера народных промыслов (архивное фото)

Фото: Илья Московец © URA.RU

Евгений Худи из Яр-Сале (ЯНАО) стал победителем ежегодного конкурса промысловиков и ремесленников. Мужчина получил почетное звание «Мастер народных художественных промыслов и ремесел», а также единовременную выплату от губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова, сообщили в пресс-службе администрации Ямальского района.

«Худи известен как мастер по созданию аутентичных этнических музыкальных инструментов, ремесленных украшений из древесины и кости, а также традиционных элементов ненецкого костюма», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Ямальского района. Всего художественный совет изучил работы девяти кандидатов из четырех муниципалитетов.

Победитель конкурса ранее принимал участие во всероссийских и региональных фестивалях, включая «Душу тундры», где забрал главный приз. В награду в конкурсе ремесел Худи получил Знак Мастера и призовые 80 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал