На Ямале выбрали лучшего мастера традиционных ремесел
Комиссия рассмотрела девять претендентов на звание Мастера народных промыслов (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
Евгений Худи из Яр-Сале (ЯНАО) стал победителем ежегодного конкурса промысловиков и ремесленников. Мужчина получил почетное звание «Мастер народных художественных промыслов и ремесел», а также единовременную выплату от губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова, сообщили в пресс-службе администрации Ямальского района.
«Худи известен как мастер по созданию аутентичных этнических музыкальных инструментов, ремесленных украшений из древесины и кости, а также традиционных элементов ненецкого костюма», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Ямальского района. Всего художественный совет изучил работы девяти кандидатов из четырех муниципалитетов.
Победитель конкурса ранее принимал участие во всероссийских и региональных фестивалях, включая «Душу тундры», где забрал главный приз. В награду в конкурсе ремесел Худи получил Знак Мастера и призовые 80 тысяч рублей.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!