Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Криминал

На Ямале мужчина избил подростка на детской площадке и вымогал с него деньги

Пьяный житель Панаевска напал на подростка и вымогал с него 100 тысяч рублей
11 ноября 2025 в 11:23
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Напавший на подростка вымогал с него 100 тысяч рублей

Напавший на подростка вымогал с него 100 тысяч рублей

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Панаевск Ямальского района ЯНАО местный житель подозревается в вымогательстве 100 тысяч рублей у несовершеннолетнего. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

«По версии следствия, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на детской площадке нанес подростку множественные удары по голове и потребовал передать ему 100 тысяч рублей», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. Избиение несовершеннолетнего сопровождалось угрозами убийства в случае невыполнения условий.

О произошедшем в правоохранительные органы сообщил законный представитель несовершеннолетнего, поэтому денежные средства фигуранту переданы не были. В настоящее время следователи проводят следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о вымогательстве с применением насилия.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал