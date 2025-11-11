На Ямале мужчина избил подростка на детской площадке и вымогал с него деньги
Напавший на подростка вымогал с него 100 тысяч рублей
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В селе Панаевск Ямальского района ЯНАО местный житель подозревается в вымогательстве 100 тысяч рублей у несовершеннолетнего. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
«По версии следствия, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на детской площадке нанес подростку множественные удары по голове и потребовал передать ему 100 тысяч рублей», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. Избиение несовершеннолетнего сопровождалось угрозами убийства в случае невыполнения условий.
О произошедшем в правоохранительные органы сообщил законный представитель несовершеннолетнего, поэтому денежные средства фигуранту переданы не были. В настоящее время следователи проводят следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о вымогательстве с применением насилия.
