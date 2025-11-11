Житель ЯНАО потерял сотни тысяч рублей, доверившись лжесотруднику «Роскомнадзора»

Мошенники вынудили пенсионера перевести им деньги Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Житель Ноябрьска (ЯНАО) лишился 740 тысяч рублей из-за мошенников. Злоумышленники выманили у него деньги, используя несколько схем обмана, рассказали в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

«По словам потерпевшего, на его мобильный телефон поступил звонок от неизвестного абонента, звонившая, представившись сотрудником обслуживающей организации, под предлогом оформления заявки на новые ключи от домофона попросила мужчину озвучить код из смс-сообщения, поступивший от банка», — сообщили на официальном сайте ведомства. Затем, уже через мессенджер, другая злоумышленница, назвавшись сотрудником «Роскомнадзора», сообщила о «взломе» данных мужчины и убедила его «перезапустить банковскую карту» для якобы защиты средств.