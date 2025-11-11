В аэропорту Салехарда самолет прервал взлет из-за резко изменившейся погоды

Обледенение не позволило самолету взлететь (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В аэропорту Салехарда воздушное судно модели RRJ-95 (борт RA-89090) авиакомпании «Ямал», выполнявшее рейс LLM437 по маршруту Салехард — Уфа, было вынуждено прервать взлет из-за обледенения. Происшествие произошло 6 ноября, сообщил telegram-канал Aviaincident.

«Фактические метеоусловия: отсутствие ветра у поверхности земли, метеорологическая видимость — 150 метров. Замерзающий туман, дальность видимости на взлетно-посадочной полосе — в начале полосы 600 метров, середине 550 метров, конец 700 метров», — говорится в telegram-канале. После прерывания взлета самолет самостоятельно вернулся на стоянку.