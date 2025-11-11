Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

В аэропорту Салехарда самолет прервал взлет из-за резко изменившейся погоды

Авиарейс Салехард — Уфа не смог взлететь из-за обледенения
11 ноября 2025 в 11:09
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Обледенение не позволило самолету взлететь (архивное фото)

Обледенение не позволило самолету взлететь (архивное фото)

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В аэропорту Салехарда воздушное судно модели RRJ-95 (борт RA-89090) авиакомпании «Ямал», выполнявшее рейс LLM437 по маршруту Салехард — Уфа, было вынуждено прервать взлет из-за обледенения. Происшествие произошло 6 ноября, сообщил telegram-канал Aviaincident.

«Фактические метеоусловия: отсутствие ветра у поверхности земли, метеорологическая видимость — 150 метров. Замерзающий туман, дальность видимости на взлетно-посадочной полосе — в начале полосы 600 метров, середине 550 метров, конец 700 метров», — говорится в telegram-канале. После прерывания взлета самолет самостоятельно вернулся на стоянку.

Ранее URA.RU сообщало, что рейс АК «Ямал» по маршруту Минеральные Воды — Салехард был задержан более чем на три часа. Причиной стали неблагоприятные погодные условия.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал