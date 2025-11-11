Бизнесмена заставили избавиться от челябинских свиней

От свиней придется избавиться из-за нарушений ветеринарного законодательства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бизнесмена в Челябинской области суд заставил избавиться от свиней. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, прекратить содержание хрюшек надо из-за нарушений ветеринарного законодательства.

«Сосновский райсуд обязал жителя прекратить содержание свиней и в течение полугода устранить последствия их содержания. Еще в феврале 2024 года сотрудники Россельхознадзора обследовали хозяйство гражданина в Полевом. При визуальном осмотре инспекторы установили грубые нарушения требований ветзаконодательства», — пояснили URA.RU в ведомстве.

Целостность ограждения фермы нарушена, а условия для безвыгульного содержания животных не обеспечены. Проверка показала, что расстояние от животноводческого помещения до границы соседнего участка оказалось меньше положенной нормы, а навозохранилище для обеззараживания отходов отсутствовало.

По информации областного Управления ветеринарии, владелец свиней игнорировал обязательные профилактические мероприятия. Животные не проходили необходимую вакцинацию и диагностические исследования, что создавало риск распространения заразных заболеваний.

На проблемы, связанные с деятельностью фермы, жаловались и местные жители. Они обратились в суд, указывая на неприятный запах, шум, а также распространение грызунов и насекомых. Судья согласился с тем, что земельный участок не соответствует градостроительным регламентам поселения для содержания сельскохозяйственных животных.