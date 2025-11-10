«Нас уже похоронили»: главный тренер ФК «Челябинск» прокомментировал матч с «Уфой»
Главный тренер футбольного клуба «Челябинск» Роман Пилипчук похвалил команду после матча против «Уфы»
Фото: Илья Изотов © URA.RU
Главный тренер футбольного клуба «Челябинск» Роман Пилипчук прокомментировал победу над «Уфой» из Башкортостана в матче Первой лиги ФНЛ. Он отметил, что команду «все уже похоронили», указав, что челябинские игроки просто так не сдаются.
«Парни, одним словом „Му-жи-ки“. Все нас уже похоронили, то серия не так пошла, то еще что-то не то пошло. Они просто изнутри не знают, что здесь сильные духом люди. Их ничто не cломает. Даже игра вдесятером против одиннадцати. Это стоит дорогого», — сказал главный тренер на видео, опубликованном в официальном telegram-канале клуба.
Неудачно начав игру, челябинцы, играя в меньшинстве, смогли одержать победу со счетом 2:1. Ее команде принес дубль Рамазана Гаджимурадова. Игра прошла 10 ноября 2025 года на домашнем стадионе «Центральный».
