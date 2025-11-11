Более 40% продукции ММК составляет премиальный прокат с уникальными свойствами

ММК сохраняет высокое качество продукции и предлагает инновационные решения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Более 40% продукции Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) составляет премиальная продукция. Об этом директор по продажам ПАО «ММК» Иван Радюкевич сообщил на открывшейся в Санкт-Петербурге конференции «Российский рынок металлов».

«ММК сохраняет лидерство в поставках на российский рынок премиального плоского проката. Российский рынок металлопродукции в полной мере ощутил на себе негативный эффект торможения экономики, которое затронуло все секторы промышленности. В этой ситуации Магнитка делает акцент на премиальной продукции, доля которой в продажах Группы ММК составляет более 40%. Так, за 9 месяцев 2025 года продажи премиальных продуктов составили около 3 млн тонн, основная часть которых — прокат с покрытием», — цитирует Радюкевича пресс-служба ПАО «ММК».

Радюкевич добавил, что Группа ММК — лидер по предложению премиум-проката отечественному потребителю. Доля ММК и «ММК-Лысьвенский металлургический комбинат» в поставках премиального плоского проката на рынок РФ превышает 20%. Комбинат делает ставку на технологическое лидерство, подкрепленное выпуском инновационных продуктов, традиционно высоким качеством и предоставлением интегрированных сервисных решений. Одновременно ММК предлагает потребителям инновационные продукты и активно расширяет спектр предоставляемых услуг.

В качестве примера такой продукции Радюкевич привел металлопрокат с инновационным коррозионностойким покрытием на основе сплава цинка, алюминия и магния, выпускаемый ММК под брендом MAGProtect. Повышенная примерно в пять раз коррозионная стойкость покрытия позволяет использовать MAGProtect в условиях, где недостаточно традиционного цинкового покрытия, а также использовать меньшую толщину покрытия без ухудшения характеристик. Уникальной особенностью покрытия является его способность к самовосстановлению по кромкам и в местах механических повреждений.

Другое новое для рынка решение — уникальный прокат с декоративным покрытием под торговой маркой SteelArt Design, который будет производиться на площадке ММК-ЛМЗ. Это оцинкованный прокат с декоративным рисунком, нанесенным методом цифровой печати, который на текущий момент не имеет аналогов в России. Современное оборудование позволяет достичь максимального качества печати и создавать любые изображения.