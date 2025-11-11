В Челябинске на шесть часов задержали авиарейс из Минеральных Вод и обратно

В аэропорту «Курчатов» задерживаются рейс авиакомпании «Азимут» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В аэропорту Челябинска произошла задержка рейсов авиакомпании «Азимут» из Минеральных вод и обратно. Временя перенесено на шесть часов. Это следует из данных онлайн-табло аэрогавани «Курчатов».

«Рейс А4 6023 Минеральные Воды — Челябинск должен был прибыть в 05:45, но расчетное время прибытия сдвинулось на 11:40. Рейс А4 6024 Челябинск — Минеральные Воды также переносится: по расписанию вылет был запланирован на 06:45, однако теперь ожидается в 12:50», — следует из данных.

Оба рейса выполняются на самолетах Superjet. Причины задержки рейсов не называются.