Фирму лидера ОПГ челябинских дорожников оштрафовали на 20 млн рублей

Дорожную фирму ООО «Уралдорстрой», директор которой в лице Нвера Колозяна отбывает срок за взятки, оштрафовали на 20 млн рублей. Этому предшествовала проверка прокуратуры, сообщили URA.RU в прессс-лужбе надзорного ведомства.

«Прокуратура области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. В отношении ООО „Уралдорстрой“ возбуждено дело по ч.2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица, совершенное в крупном размере). По результатам рассмотрения юридическое лицо привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 20 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Фирма Колозяна пыталась оспорить штраф. Но вышестоящая судебная инстанция оставила решение без изменения.

Колозян был задержан сотрудниками УФСБ по региону и по итогу суда получил пять лет колонии за дачу взяток. Гособвинению удалось доказать, что «с его рук кормились» высокопоставленные сотрудники ОГКУ «Челябинскавтодор» и ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований». За это они помогали фирме с получением контрактов и прохождением проверок.