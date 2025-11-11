Логотип РИА URA.RU
Фирму лидера ОПГ челябинских дорожников оштрафовали на 20 млн рублей

11 ноября 2025 в 09:44
Проверка прокуратуры закончилась для ООО «Уралдорстрой» многомиллионным штрафом

Фото: Софья Сандурская © URA.RU

Дорожную фирму ООО «Уралдорстрой», директор которой в лице Нвера Колозяна отбывает срок за взятки, оштрафовали на 20 млн рублей. Этому предшествовала проверка прокуратуры, сообщили URA.RU в прессс-лужбе надзорного ведомства.

«Прокуратура области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. В отношении ООО „Уралдорстрой“ возбуждено дело по ч.2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица, совершенное в крупном размере). По результатам рассмотрения юридическое лицо привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 20 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Фирма Колозяна пыталась оспорить штраф. Но вышестоящая судебная инстанция оставила решение без изменения.

Колозян был задержан сотрудниками УФСБ по региону и по итогу суда получил пять лет колонии за дачу взяток. Гособвинению удалось доказать, что «с его рук кормились» высокопоставленные сотрудники ОГКУ «Челябинскавтодор» и ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований». За это они помогали фирме с получением контрактов и прохождением проверок.

Всего в преступной схеме участвовало около 10 человек. Почти всех их осудили. Лишь несколько из фигурантов смогли избежать реального наказания.

