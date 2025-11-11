Погода удивит жителей Челябинска на ближайшей неделе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Переменчивая, но теплая погода ждет челябинцев в течение ближайших десяти дней в ноябре. Температура воздуха будет подниматься до шести градусов тепла, при этом осадки практически исключены. Об этом сообщили синоптики «Гисметео».

«Днем столбик термометра не будет опускаться ниже нуля. Максимальная температура составит до шести градусов тепла», — сообщили метеорологи.

Мокрый снег с дождем ожидается лишь во вторник, 11 ноября. Далее осадков не прогнозируется вплоть до 19 ноября. Ночами будут небольшие заморозки: средний диапазон температур составит от двух до минус трех градусов. Исключение — четверг, 13 ноября, когда в темное время суток похолодает до минус пяти.

Как ранее писало URA.RU, синоптики ожидали, что к середине недели температура воздуха ночью опустится до -10 градусов. Также прогнозировалось возвращение осадков.