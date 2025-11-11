Журналист URA.RU съездила в Златоуст и вернулась оттуда в недоумении

С 2022 года Златоуст носит гордое звание «Города трудовой доблести» Фото: Алексей Казанцев © URA.RU

В прошлые выходные задумала невероятное — поехать в Златоуст из Челябинска на концерт группы «Любэ». В городе проездом была и раньше, но в этот раз смогла его рассмотреть поближе. От увиденного, а особенно от работы общественного транспорта, осталась в шоке. Свои вопросы смогла задать в МУП «Автохозяйство» и там рассказали про сбой. Подробнее — в материале на URA.RU в рубрике «Проверено на себе».

«Трамвай троечка»

Предвещая все вопросы, скажу сразу — на концерт «Любэ» я собиралась так долго, что билетов в Челябинске по приемлемой цене уже не осталось. В Златоусте купила место на седьмом ряду всего за 5000 рублей. Остальную бухгалтерию можно упустить — это были праздничные дни, и я бы все равно куда-то поехала и потратила бы ту же сумму, а то и больше.

Поселилась недалеко от железнодорожного вокзала. Задумка была простая — на вокзал общественный транспорт наверняка ходит хорошо. Уехать на концерт и вернуться не составит труда. Но как же глубоко я ошибалась.

Фото сделано из трамвая - до ближайшего дома около метра Фото: Мария Чернышова © URA.RU





В ДК «Металлург» около пяти вечера я действительно без проблем уехала на трамвае №3. Ждала его всего минут пять-семь. Трамвай идет по улице Карла Маркса максимально близко к частным домам.

Сразу вспомнила Китай, где вагон метро проходит сквозь дом. Вот честно, наш Златоуст тоже можно миру показывать. Видно все, что происходит в огородах, дворах, беседках и даже домах. Расстояние от трамвая до окон некоторых домов — меньше метра. Интересно там прокатиться летом — вы в трамвае едете, а кто-то перед вашим носом жует шашлык или моется в бане.

Но сам город серый и блеклый — глазу зацепиться вообще не за что. Может, виноват во всем ноябрь. Все полчаса, что ехала в трамвае, вспоминала своего коллегу, который живет в Златоусте и занимается бегом. Так и думала: «Откуда только N. берет моральные силы выходить каждый день на пробежку в этой серости и тусклости? Сказать, что он молодец — ничего не сказать».

За окном серо и уныло Фото: Мария Чернышова © URA.RU





Водитель трамвая явно была уставшей и замученной. Мы еле-еле ползли. Когда на одной из остановок ее сменила другая водитель, поехали заметно бодрее.

Трамвая нет, но вы держитесь

Когда концерт закончился, в хорошем настроении и не спеша я пришла на ближайшую остановку. Там стояли четыре женщины, которые обсуждали, что, наверное, уже не дождутся маршрутку, и не известно, как теперь уехать домой. Время было 21:25.

Поинтересовалась у них: «Почему не будет маршрутки? А трамвай или автобус же придут?» Они замахали руками и наперебой стали рассказывать: «Какой трамвай, милая, время-то, мол, видела сколько?» Видела. Всего чуть больше девяти вечера.

Оказывается, последний трамвай №3 от остановки ДК «Металлург» в Златоусте отходит в 21:20. Минут через 30 есть шанс дождаться трамвай, следующий по маршруту №1. Но на вокзал он не идет. Автобусов и маршруток в это время уже и вовсе нет.

Обратно трамвая №3 в Златоусте я так и не дождалась Фото: Вадим Ахметов © URA.RU





«Когда концерт закончился, вам нужно было сразу бежать на остановку! Тогда бы успели на последний трамвай №3», — поделились советом местные жительницы. Серьезно? Думала, что на концерты люди ходят, чтобы отдохнуть, расслабиться, пообщаться с любимым артистом. Я и среди недели с двумя детьми набегалась достаточно, чтобы еще трамваи в выходные догонять.

Женщинам рассказала о своей проблеме, что не местная и вообще, не известно, как теперь добираться. Одна предложила вызвать такси и даже позвонила со своего телефона. Очень отзывчивые люди живут в Златоусте! В такси ответили, что заявку приняли, но машин свободных нет.

Минут через 20 я начала подмерзать. И просто не верила в происходящее — в третьем по численности населения городе Челябинской области в девять-десять вечера просто не на чем уехать на железнодорожный вокзал. Поразительно!

Трамваи, автобусы, маршрутки и такси — нет ничего. На контрасте сразу поняла, в каком прекрасном городе живу, где общественный транспорт ходит регулярно. А сам он теплый, новый и чистый. Факт.

«Милая, так завтра же праздник», — пояснили женщины. И что? Праздник — это когда все пьют алкоголь, и никто не работает? Боюсь представить, что происходит в Златоусте на новогодних каникулах.

Спустя полчаса пришел трамвай №1. Женщины посоветовали на нем доехать до площади Металлургов и там пересесть, если повезет, на автобус в сторону вокзала. Нет. Не выгорело. Автобус действительно пришел, но он был последний и шел в другую сторону. С такси к этому времени так и не перезвонили.

И вот я стою одна (женщины-то уехали на трамвае дальше) около ТК «Агат», который в десять вечера уже закрыт полностью, даже «Магнит». На улице темно, горят всего два-три фонаря и вокруг на огромной территории примерно столько же человек. Транспорта нет, и не предвидится. Интересно, продавцы в магазинах, которые в 22:00 закрываются, как домой попадают?

Концерт «Любэ» однозначно стоил потраченных денег и времени Фото: Мария Чернышова © URA.RU





Тогда я еще раз позвонила в такси и настойчиво попросила прислать машину. Готова была доплатить хоть сколько, если это поможет ускорить процесс. Спустя 15 минут наконец-то дождалась такси. Приехавшего водителя считаю не иначе как своим спасителем.

В 23:30 таксист доставил меня в гостиницу. Итого, почти два часа я пыталась вернуться с концерта!

К сожалению, произошел сбой

Имея возможность задать вопросы о работе общественного транспорта в МУП «Автохозяйство», я этой возможность, конечно, воспользовалась. Оказалось, что в дни проведения в ДК «Металлург» в Златоусте массовых мероприятий отработана практика организации дополнительных рейсов, сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия.

ДК «Металлург» в Златоусте часто принимает столичных звезд Фото: Алена Полозова © URA.RU





Но только если МУП заранее получает информацию от организаторов о времени окончания и количестве зрителей. Тогда транспорт специально задерживается для развоза гостей. «К сожалению, в указанном случае произошел сбой в информировании. Уже усиливается взаимодействие с организаторами, чтобы не допускать таких ситуаций в будущем», — рассказали мне в пресс-службе предприятия.

В целом о проблеме раннего завершения работы общественного транспорта в выходные в Златоусте все в курсе — в МУПе и мэрии. «Специалисты МУП „Автохозяйство“ ведут планомерную работу решения вопроса. Основная проблема — комплексный дефицит ресурсов: нехватка как подвижного состава, так и водителей», — сообщили в МУПе.

Имеющийся парк требует постоянного и дорогого ремонта. Замена двигателя или коробки передач обходится предприятию более чем в два миллиона рублей. Сейчас ведутся переговоры о приобретении пяти бывших в эксплуатации вагонов из Челябинска, а в первом квартале будущего года планируется капитальный ремонт еще одного.

Над привлечением кадров также активно работают, говорят на предприятии. На следующей неделе шесть водителей закончат обучение и после сдачи экзамена в Госавтоинспекции смогут приступить к работе.

Жители, кстати, на работу общественного транспорта ни в мэрию, ни в МУП не жаловались, рассказали URA.RU в пресс-службе предприятия. Но пожаловаться могут. Например, в диспетчерскую. «Обратная связь поможет выявлять проблемные точки и работать над улучшением транспортного обслуживания в городе», — добавили в МУПе.

Вместо послесловия…

На следующий день утром взошло солнце. Уезжая в обед из Златоуста, я увидела и прекрасную сторону города — Таганай. Больше других выделялся Откликной гребень: яркое солнце и тени делали его исключительно красивым.

Когда видишь горы Таганая, тогда готов просить Златоусту все Фото: Вадим Ахметов © URA.RU





Златоуст, пожалуй, мог бы быть одним из лучших городов в Челябинской области. Нацпарк «Таганай», например, регулярно попадает в число самых посещаемых мест России. А Златоустовская оружейная фабрика известна на весь мир. Даже Николай Расторгуев на концерте вспомнил про холодное оружие (точно не назвал, какое), которое ему здесь дарили. Осталось инфраструктуру подтянуть и добавить красок серым зданиям.

P.S. Все написанное в тексте не преследует цели обидеть или оскорбить кого-то. Это лишь личное мнение об увиденном.