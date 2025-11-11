Логотип РИА URA.RU
В челябинском нацпарке «Таганай» закрылся «отель под тысячей звезд»

11 ноября 2025 в 10:34
Отель исчерпал свой ресурс прочности

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В национальном парке «Таганай» в Челябинской области в приюте «Гремучий ключ» закрылся популярный у туристов отель, который неофициально назывался «отель под тысячей звезд». Об этом сообщила пресс-служба нацпарка. 

«История „отеля под тысячей звёзд“ как любили называть этот дом в приюте „Гремучий ключ“ многие туристы, завершена — он просто исчерпал свой ресурс прочности. Мы вынуждены вывести популярное место из бронирования и прекратить доступ туда людей», — сообщила пресс-служба нацпарка в telegram-канале. 

В будущем строение полностью разберут. Вопрос об обустройстве новых мест для гостей пока прорабатывается. Приют «Гремучий ключ» является одним из самых посещаемых в нацпарке. Отсюда можно совершать короткие походы к Откликному гребню, Митькиным скалам, а также открывается великолепная панорама на окрестные хребты.

В нацпарке «Таганай» ранее открыли дорогу до Черной скалы, которую строили три года. Аншлаг, обозначающий поворот к Черной скале, уже вернули на место. Капитальный ремонт дороги начался в марте 2022 года и должен был завершиться в октябре 2022 года. 

