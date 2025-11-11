В челябинском нацпарке «Таганай» закрылся «отель под тысячей звезд»
Отель исчерпал свой ресурс прочности
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В национальном парке «Таганай» в Челябинской области в приюте «Гремучий ключ» закрылся популярный у туристов отель, который неофициально назывался «отель под тысячей звезд». Об этом сообщила пресс-служба нацпарка.
«История „отеля под тысячей звёзд“ как любили называть этот дом в приюте „Гремучий ключ“ многие туристы, завершена — он просто исчерпал свой ресурс прочности. Мы вынуждены вывести популярное место из бронирования и прекратить доступ туда людей», — сообщила пресс-служба нацпарка в telegram-канале.
В будущем строение полностью разберут. Вопрос об обустройстве новых мест для гостей пока прорабатывается. Приют «Гремучий ключ» является одним из самых посещаемых в нацпарке. Отсюда можно совершать короткие походы к Откликному гребню, Митькиным скалам, а также открывается великолепная панорама на окрестные хребты.
