Челябинцы раскупили билеты на концерт молодого певца Akmal
Концерт пройдет в Челябинске в феврале (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
Жители Челябинска полностью выкупили билеты на концерт блогера и певца Akmal' (настоящее имя — Акмаль Ходжаниязов), который запланирован на 23 февраля. Информация об этом появилась на сайте городских зрелищных касс (ГЗК).
«Свободных мест нет», — указано на сайте ГЗК. По данным портала, Akmal' является автором хитов «Из-за тебя», «Вдоль дорог», «Мир нам завидовал», а также имеет дуэт с российской певицей Юлианной Карауловой.
Артисту 21 год, его карьера началась с участия в шоу «Голос. Дети». В дальнейшем он участвовал в проектах «Голос. Уже не дети», «Битва Поколений» на МУЗ-ТВ, шоу «Маска» на НТВ и «Фантастика» на Первом канале.
В сентябре Akmal' уже выступал в Челябинске на гастрофестивале «Блюда от верблюда». Мероприятие было приурочено к празднованию Дня города.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!