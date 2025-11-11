Прокуратура проверит пермскую пещеру после сообщений о вандализме

В прокуратуре отметили, что в случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура инициировала проверку в связи с сообщениями о загрязнении и вандализме в пещере «Геологов-1». Она расположена в природном парке «Пермский».

«В ходе проверочных мероприятий будет оценено соблюдение требований законодательства об особо охраняемых природных территориях, а также действиям уполномоченных лиц, в чьи обязанности входит обеспечение охраны, содержания и использования указанной территории в соответствии с установленным режимом охраны. По итогу при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений, привлечение виновных лиц к ответственности и восстановление природного объекта», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале.