Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Прокуратура проверит пермскую пещеру после сообщений о вандализме

Прокуратура проверит пещеру с редкими сталактитами после сообщений о вандализме
11 ноября 2025 в 10:22
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В прокуратуре отметили, что в случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры

В прокуратуре отметили, что в случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура инициировала проверку в связи с сообщениями о загрязнении и вандализме в пещере «Геологов-1». Она  расположена в природном парке «Пермский». 

«В ходе проверочных мероприятий будет оценено соблюдение требований законодательства об особо охраняемых природных территориях, а также действиям уполномоченных лиц, в чьи обязанности входит обеспечение охраны, содержания и использования указанной территории в соответствии с установленным режимом охраны. По итогу при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений, привлечение виновных лиц к ответственности и восстановление природного объекта», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале. 

Пещера «Геологов-1», находящаяся в Гремячинском районе, известна своими редкими сталактитами из мондмильха. Однако в последнее время она подвергается серьезному негативному воздействию со стороны посетителей: в пещере накапливается мусор, появляются несанкционированные надписи, а некоторые сталактиты вывозятся.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал