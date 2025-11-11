Прокуратура проверит пермскую пещеру после сообщений о вандализме
В прокуратуре отметили, что в случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура инициировала проверку в связи с сообщениями о загрязнении и вандализме в пещере «Геологов-1». Она расположена в природном парке «Пермский».
«В ходе проверочных мероприятий будет оценено соблюдение требований законодательства об особо охраняемых природных территориях, а также действиям уполномоченных лиц, в чьи обязанности входит обеспечение охраны, содержания и использования указанной территории в соответствии с установленным режимом охраны. По итогу при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений, привлечение виновных лиц к ответственности и восстановление природного объекта», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале.
Пещера «Геологов-1», находящаяся в Гремячинском районе, известна своими редкими сталактитами из мондмильха. Однако в последнее время она подвергается серьезному негативному воздействию со стороны посетителей: в пещере накапливается мусор, появляются несанкционированные надписи, а некоторые сталактиты вывозятся.
