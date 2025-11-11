На пермском стратегическом заводе рассказали об агрегатах-близнецах

На заводе осуществляется беспрерывное производство Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В цехе Соликамского магниевого завода Пермского края проводится капремонт одного из двух лопаритовых хлораторов — ключевого агрегата в редкометалльной технологии производства. При этом второй продолжает работать, заменяя его, сообщается на официально странице завода в соцсети «ВКонтакте».

«В химико-металлургическом цехе СМЗ эксплуатируются два лопаритовых хлоратора — агрегаты близнецы, которые чередуются в работе с периодичностью один раз в год. Это обеспечивает бесперебойность производственного процесса при проведении плановых ремонтов», — сообщается на сайте.

Соликамский магниевый завод — старейший из действующих магниевых заводов в мире. Производит 72% товарного магния в России, 99% редкоземельных элементов. Продукция завода представлена в трех сегментах: это магниевое производство, редкометальная продукция и химпродукты.

Продолжение после рекламы