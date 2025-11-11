Логотип РИА URA.RU
Зять осужденного владельца пермского телефонного завода стал его директором

У пермского телефонного завода сменился гендиректор
11 ноября 2025 в 10:58
Александр Подколзин — супруг дочери владельца предприятия Игоря Морозова

Александр Подколзин — супруг дочери владельца предприятия Игоря Морозова

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Александр Подколзин стал новым руководителем ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“». Изменения в ЕГРЮЛ были зарегистрированы 7 ноября 2025 года. Прежде Александр Подколзин работал в должности исполнительного директора, а пост руководителя предприятия он занял вместо Владимира Тихонова.

«Александр Подколзин — супруг дочери владельца предприятия Игоря Морозова. Ранее, с конца октября 2023 года до конца мая 2024 года, пермский завод возглавляла Ольга Подколзина», — сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье». 

Ранее URA.RU сообщало о том, что октябре 2025 года Игорь Морозов, бывший генеральный директор Алексей Высоков, главный бухгалтер Елена Гришина и сотрудник военной приемки Алексей Пальмов были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Пермский телефонный завод был создан в 1941 году на базе эвакуированного из Ленинграда электромеханического завода. Предприятие специализируется на производстве специальных, промышленных и полевых телефонных аппаратов, а также коммутационного и измерительного оборудования. Среди ключевых заказчиков завода — МВД, ФСИН, погранвойска и военно-морской флот.

