Следствие намерено ходатайствавать о заключении обвиняемого под стражу Фото: Илья Московец © URA.RU

Бывшего главного врача медучреждения в Перми подозревают в получении взятки в размере 17 миллионов рублей. Следствие считает, что за преференции при заключении контрактов главврач получил земельный участок и дом в Пермском округе. О задержании и предъявлении обвинений сообщили в ГУ МВД и СУ СК по Пермскому краю.

«По версии следствия, будучи экс-главврачом медучреждения, пермяк в 2021 году от одного из бизнесменов получил землю и дом. За это именно с компанией коммерсанта медучреждение должно было заключать контакты и договоры», — сообщают в ведомствах. По данным «Коммерсант-Прикамье», речь идет о бывшем главвраче клинического фтизиопульмонологического медицинского центра Вадиме Плотникове.

В доме Плотникова проведен обыск, сам он задержан. Ему предъявлено обвинение, а в ближайшее время будет избрана мера пресечения. Следствие намерено ходатайствовать о водворении 67-летнего экс-главврача в СИЗО.