Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

В Перми Дед Мороз приглашает на личную встречу на даче за деньги

11 ноября 2025 в 10:21
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Дед Мороз к празднику готов

Дед Мороз к празднику готов

Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В Перми Дед Мороз готов принимать гостей на своей даче. Если групповые посещения будут доступны уже в декабре, то индивидуальные только после Нового года.

«С 3 по 6 января приглашаем всех на индивидуальное посещение дачи Деда Мороза. Вас ждут квест на свежем воздухе, посиделки с Дедом Морозом и Снегурочкой, сладкий подарочек, сказочная экспресс-фотосессия с живым северным оленем», — сообщается на странице резиденции волшебника в соцсети «ВКонтакте». Погостить у Деда Мороза стоит 650 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что групповые посещения дачи Деда Мороза будут доступны с 17 по 29 декабря. За группу до 30 человек придется заплатить 20 тысяч рублей. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал