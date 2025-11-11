В Перми Дед Мороз приглашает на личную встречу на даче за деньги
Дед Мороз к празднику готов
Фото: Алексей Андронов © URA.RU
В Перми Дед Мороз готов принимать гостей на своей даче. Если групповые посещения будут доступны уже в декабре, то индивидуальные только после Нового года.
«С 3 по 6 января приглашаем всех на индивидуальное посещение дачи Деда Мороза. Вас ждут квест на свежем воздухе, посиделки с Дедом Морозом и Снегурочкой, сладкий подарочек, сказочная экспресс-фотосессия с живым северным оленем», — сообщается на странице резиденции волшебника в соцсети «ВКонтакте». Погостить у Деда Мороза стоит 650 рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что групповые посещения дачи Деда Мороза будут доступны с 17 по 29 декабря. За группу до 30 человек придется заплатить 20 тысяч рублей.
