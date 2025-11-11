Пермяки оказались против нейросетей в рабочих чатах

Жители Перми высказались против использования искусственного интеллекта в корпоративных чатах. К нейросетям в мессенджерах отрицательно отнеслись 46% опрошенных. Они посчитали, что искусственный интеллект нарушает их личные границы. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса коммуникаций Контур.Толк.

«Наибольшее опасение вызывает тема контроля переписки и анализа сообщений в мессенджерах — такие сценарии считают нарушением личных границ. Практически половина опрошенных (46%) отрицательно относится к тому, что искусственный интеллект может быть модератором корпоративных чатов, например, отслеживать некорректные сообщения или помогать соблюдать правила этикета», — сообщили эксперты.

Уточняется, что еще 31% опрошенных с осторожностью относятся к нейросетям в чатах. Они считают, что ИИ несет риски, но в тоже время приносит пользу, так как может фильтровать токсичные сообщения. Только 23% пермяков высказались за использование нейросетей в рабочей переписке. «ИИ уже стал частью офисных коммуникаций, но для большинства сотрудников важно сохранять личное пространство», — сообщил руководитель по инновациям продуктовой группы Толк в Контуре Павел Скрипниченко.