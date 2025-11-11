Поддержка властей ЯНАО помогла пройти реабилитацию сотням особенных детей

Сертификаты на реабилитацию детей выдают в ЯНАО более 10 лет (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Ямале около 800 детей с особыми потребностями прошли реабилитацию благодаря реабилитационным сертификатам. Мера поддержки действует уже более десяти лет, и за это время было выдано более 1200 сертификатов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Сертификаты на реабилитацию для детей-инвалидов на Ямале выдают более десяти лет», — говорится на портале правительства ЯНАО. Реабилитационные сертификаты номиналом 500 тысяч рублей позволяют оплачивать медицинские и социальные услуги по всей России.

В перечень входят консультации врачей, специалистов (логопеда, дефектолога, психолога), а также различные виды терапии и реабилитации. Сертификат позволяет пройти четыре вида диагностики, 24 вида терапии, 36 процедур и занятий, три метода реабилитации: роботизированная, полисенсорная и гидрореабилитация.

Продолжение после рекламы