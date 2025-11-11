Жителей ЯНАО высадили на мороз из автобуса из-за разбитого стекла

Ямальцев высадили на мороз из-за разбитого стекала в автобусе Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Жительница Губкинского (ЯНАО) пожаловалась, что ее дочь и других пассажиров высадили из общественного транспорта на мороз, потому что в автобусе разбилось стекло. По словам северянки, ребенку пришлось экстренно вызывать такси, потому что идти было далеко.

«Отправили ребенка в школу. Звонит со слезами — в автобусе разбилось стекло, всех высадили на остановке в 13 микрорайоне. Сказали идите пешком! На улице сегодня -25 и ветер, пешком идти не близко. Неужели нельзя было завершить маршрут или предоставить резервный автобус? В итоге, пришлось экстренно вызвать такси, где ждал еще один сюрприз. Цена в 300 рублей за маршрут, который занимает три минуты», — написала анонимно автор в группе «Губкинский. Ком — новости 24 часа» в соцсети «ВКонтакте».

Жители города в комментариях не разделили возмущений автора. По их мнению, водитель поступил правильно и на улице было не настолько холодно. «Поражаюсь вам, губкинцы. Ничего из ряда вон выходящего не произошло! Водитель автобуса так поступил, у него на это были причины (должностные инструкции, нарушение ПДД) на улице -25, не -45, а в 13 микрорайоне остановочный комплекс теплый», — написала Катя Петрова. «Люди вообще пешком разучились ходить, два метра до магазина на машине едут. До -40 ребенка пешком в школу сама вожу, уже третий класс, пока живы», — добавила Анастасия Леонтьева.

