В ЯНАО снайпера посмертно наградили Орденом Мужества и медалью «За храбрость»

Боец из Тазовского района Гавриил Салиндер посмертно награжден Орденом Мужества
11 ноября 2025 в 12:46
Родственникам погибшего вручили награды сына (архивное фото)

Родственникам погибшего вручили награды сына (архивное фото)

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Участник специальной военной операции Гавриил Салиндер представлен к Ордену Мужества и и медали «За храбрость» посмертно. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Тазовского района.

«Гавриил Салиндер служил снайпером отделения огневой поддержки, с честью и достоинством нес службу во благо Отечества», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Тазовского района. Глава села Находка (ЯНАО) Петр Фудин передал маме погибшего высокие государственные награды.

Орден Мужества посмертно вручили матери бойца Инне Худи

Фото: Администрация Тазовского района

