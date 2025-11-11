В ЯНАО снайпера посмертно наградили Орденом Мужества и медалью «За храбрость»
Родственникам погибшего вручили награды сына (архивное фото)
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Участник специальной военной операции Гавриил Салиндер представлен к Ордену Мужества и и медали «За храбрость» посмертно. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Тазовского района.
«Гавриил Салиндер служил снайпером отделения огневой поддержки, с честью и достоинством нес службу во благо Отечества», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Тазовского района. Глава села Находка (ЯНАО) Петр Фудин передал маме погибшего высокие государственные награды.
Орден Мужества посмертно вручили матери бойца Инне Худи
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!