История Центрального рынка Перми, чей владелец скончался

Умер владелец Центрального рынка в Перми Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Скончался директор Центрального рынка Реваз Шенгелия. Он долго болел и ушел из жизни в Грузии. Шенгелия был владельцем Центрального рынка в Перми. URA.RU публикует историю и развитие самого большого рынка в Перми.

Разные места главных рынков Перми

История рынков в Перми берет свое начало с 1770 года. Тогда рынок располагался на площади в Егошихинском поселке. Позже он был на пересечении улиц Сибирской и Петропавловской. В середине XIX века в Перми возник Сенной рынок, где колхозам и кустарным производителям разрешили торговлю. В 1946 году Сенной рынок был перенесен в район шоссе Космонавтов, где он находится до сих пор.

История Центрального рынка

Строительство рынка на нынешней Колхозной площади началось в 1948 году. Проект рынка разрабатывал пермский архитектор Давид Рудник. В сентябре 1956 году первая очередь объектов рынка была готова и начала работу. В 1988 году на территории рынка прошла реконструкция. Тогда появились новые капитальные объекты и известные каждому пермяку арочные входные группы. В 1992 рынок приобрел статус закрытого акционерного общества, а в 2014 году был преобразован в ООО «Торговый комплекс „Центральный“».

Продолжение после рекламы

Торговля на Центральном рынке

Долгое время на центральном рынке торговали челночники, возившие вещи из Турции. Покупателей заманивали предложениями. Пройти мимо рядов было сложно. Почти каждый продавец кричал при виде потенциального покупателя: «Джинсы, верхняя одежда, подходите примеряйте». Примерочные располагались прямо внутри палаток, желающим клали на пол кусок от картонной коробки, а саму палатку завешивали «шторкой». Позже на территории рынка почти все торговые ряды были переведены в павильоны, где уже были расположены отделы с вещами. Неизменным и одним из старейших зданий на рынке до сих пор является павильон, где торгуют мясом.

Владелец Центрального рынка