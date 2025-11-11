В ХМАО назначен новый директор филиала сотового оператора

В ХМАО назначен новый директор компании МТС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ХМАО новым директором регионального филиала компании МТС стала Ольга Рябченко. Ранее она возглавляла подразделение оператора в Псковской области, сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

«Цифровая экосистема МТС сообщает о назначении директором филиала в Ханты-Мансийском автономном округе Ольги Рябченко. Ранее она возглавляла региональное подразделение компании в Псковской области», — уточнили в пресс-службе.

Среди приоритетных задач нового руководителя — развитие экосистемы цифровых сервисов, взаимодействие с органами власти и нефтяными компаниями. А также повышение качества связи в городах, поселках и вдоль федеральных трасс региона.

Ольга Рябченко родилась в Магадане. Окончила Северо-Восточный государственный университет, а также прошла программу переподготовки «Маркетинг-менеджмент» в Высшей школе экономики СПбГЭУ. В сфере коммуникаций работает с 2006 года.