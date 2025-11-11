Россияне стали массово превращать квартиры в персональные центры релаксации

Продажи инфракрасных мини-саун для дома и квартир увеличились более чем в четыре раза Фото: Размик Закарян © URA.RU

В России растет спрос на товары для проведения домашних оздоровительных процедур: от инфракрасных мини-саун до массажной техники и косметики для ухода. Осенью 2025 года продажи инфракрасных мини-саун для дома и квартир увеличились более чем в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Ozon.

«За сентябрь-октябрь 2025 года у россиян появился новый тренд: инфракрасные мини-сауны для дома и квартир стали покупать в 4,2 раза чаще по сравнению с прошлым годом. А с сентября также растут продажи домашних паровых саун — в 1,7 раз год к году. Таким образом, люди все чаще стараются создать максимально комфортную среду у себя дома, где есть всё для отдыха и восстановления. Продавцы быстро отреагировали на тренд, увеличив ассортимент инфракрасных саун за два осенних месяца в 3,5 раза», — рассказали представители маркетплейса.

Кроме того, готовые наборы для бани и сауны, куда входят шапка, веник, ковш и аромамасла стали популярнее в пять раз. Вместе с этим растут продажи отдельных аксессуаров: банных часов и термогигрометров — в 2,2 раза, эфирных масел и соли — более чем в два раза.

«Этой осенью у россиян в принципе формируется культура постоянного, комплексного ухода за собой в стенах собственной квартиры. Оборудовав личный спа-уголок, они создают пространство для ежедневного восстановления и релакса, доступное в любое время», — отмечают в Ozon.