Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Интересное

В Перми разыскивают лотерейного миллионера

Пермяк выиграл миллион рублей в лотерее
11 ноября 2025 в 12:42
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Победитель еще может не знать о своем выигрыше

Победитель еще может не знать о своем выигрыше

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Перми стал победителем лотереи «Мечталлион» и выиграл миллион рублей. Организаторы лотереи ищут счастливчика, чтобы вручить приз. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей.

«„Национальная Лотерея“ объявляет о поиске победителя из Пермского края. Счастливчик приобрел билет на тираж №164 от 11 ноября на Почте России», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в данном тираже повезло 14 россиянам из разных регионов страны. Всего было куплено 598,9 тысячи билетов. Общая сумма выигрыша составила более 36,8 млн рублей.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал