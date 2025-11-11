В Перми разыскивают лотерейного миллионера

Победитель еще может не знать о своем выигрыше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Перми стал победителем лотереи «Мечталлион» и выиграл миллион рублей. Организаторы лотереи ищут счастливчика, чтобы вручить приз. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей.

«„Национальная Лотерея“ объявляет о поиске победителя из Пермского края. Счастливчик приобрел билет на тираж №164 от 11 ноября на Почте России», — сказано в сообщении.