В Перми разыскивают лотерейного миллионера
Победитель еще может не знать о своем выигрыше
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Житель Перми стал победителем лотереи «Мечталлион» и выиграл миллион рублей. Организаторы лотереи ищут счастливчика, чтобы вручить приз. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей.
«„Национальная Лотерея“ объявляет о поиске победителя из Пермского края. Счастливчик приобрел билет на тираж №164 от 11 ноября на Почте России», — сказано в сообщении.
Уточняется, что в данном тираже повезло 14 россиянам из разных регионов страны. Всего было куплено 598,9 тысячи билетов. Общая сумма выигрыша составила более 36,8 млн рублей.
