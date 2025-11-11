Логотип РИА URA.RU
В Пермском крае простились с погибшим на СВО бойцом из многодетной семьи

В Пермском крае похоронили участника СВО Александра Нечаева
11 ноября 2025 в 12:45
Похороны прошли в поселке Всеволодо-Вильва

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Александровском муниципальном округа 10 ноября состоялась церемония прощания с Александром Нечаевым — жителем Прикамья, который погиб при выполнении боевых задач в ходе проведения СВО. Похороны прошли в поселке Всеволодо-Вильва.

«Александр Нечаев появился на свет 14 августа 1982 года. В его семье девять детей: пять братьев и четыре сестры. Александр, будучи старшим ребенком, всегда поддерживал родных и уделял особое внимание младшим. В последние годы он трудился на титановом заводе в Оренбурге, где занимал должность аппаратчика смешивания в горячем цехе», — сообщает мэрия муниципалитета в соцсети «ВКонтакте». 

В декабре 2024 года он подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации и отправился на военную службу. Он погиб 6 января 2025 года.

