Устроивший резню в Екатеринбурге директор магазина оказался пермяком

Мужчина Фото: Илья Московец © URA.RU

Мужчина, совершивший нападение с ножом на коллег и лишивший жизни 52-летнюю работницу магазина в Екатеринбурге, является уроженцем Чайковского (Пермский край). Известно, что Ярослав появился на свет в 1998 году и провел юные годы там.

«Получив образование в местном индустриальном колледже, он занялся оптовой торговлей, оформив статус индивидуального предпринимателя. Однако спустя некоторое время прекратил предпринимательскую деятельность», — сообщает perm.aif.ru.

По информации портала E1.RU, после переезда в Екатеринбург Ярослав добился определенных успехов в профессиональной сфере: начав карьеру с позиции заместителя директора магазина, он впоследствии занял должность руководителя. Тем не менее коллеги отмечали, что под влиянием алкоголя его поведение становилось непредсказуемым и неадекватным.

Продолжение после рекламы

Инцидент произошел в ночь на 10 ноября. В тот вечер Ярослав находился в квартире 51-летней Ольги и ее дочери, которые являлись его сотрудниками. Помимо них, в квартире присутствовали еще двое человек — сотрудница магазина и мужчина, а также двухлетний внук Ольги.