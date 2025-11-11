Устроивший резню в Екатеринбурге директор магазина оказался пермяком
Мужчина
Фото: Илья Московец © URA.RU
Мужчина, совершивший нападение с ножом на коллег и лишивший жизни 52-летнюю работницу магазина в Екатеринбурге, является уроженцем Чайковского (Пермский край). Известно, что Ярослав появился на свет в 1998 году и провел юные годы там.
«Получив образование в местном индустриальном колледже, он занялся оптовой торговлей, оформив статус индивидуального предпринимателя. Однако спустя некоторое время прекратил предпринимательскую деятельность», — сообщает perm.aif.ru.
По информации портала E1.RU, после переезда в Екатеринбург Ярослав добился определенных успехов в профессиональной сфере: начав карьеру с позиции заместителя директора магазина, он впоследствии занял должность руководителя. Тем не менее коллеги отмечали, что под влиянием алкоголя его поведение становилось непредсказуемым и неадекватным.
Инцидент произошел в ночь на 10 ноября. В тот вечер Ярослав находился в квартире 51-летней Ольги и ее дочери, которые являлись его сотрудниками. Помимо них, в квартире присутствовали еще двое человек — сотрудница магазина и мужчина, а также двухлетний внук Ольги.
По данным следственного управления области, в процессе совместного времяпрепровождения между присутствующими возник конфликт. В разгар ссоры Ярослав вооружился ножом и нанес Ольге ранения, несовместимые с жизнью. Двое других участников происшествия — мужчина и женщина — получили ножевые ранения, но смогли покинуть место инцидента. Нападавший был задержан правоохранительными органами, в отношении него возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство двух лиц.
