Пермский экс-депутат Белых рассказал о том, что стал Воландом

По словам Белых, проект должен ему нравиться Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший губернатор Кировской области и экс-депутат заксобрания Прикамья Никита Белых занялся консультированием предпринимателей в части новых проектов. Как Белых пошутил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», как Воланд в романе Булгакова «Мастер и Маргарита».

«Меня достаточно часто спрашивают, чем я занимаюсь, кроме работы на кондитерской фабрике. Решил периодически об этом писать, чтобы не порождать каких-то нелепых предположений, версий и гипотез. Я консультирую ряд проектов. („Консультант“ как Воланд в „Мастере и Маргарите“, только не в стане Темных сил, а Светлых, даже, наверно, Белых:))», — написал Никита Белых.

У него есть несколько требований к проектам, в которых он участвует. Во-первых, он должен знать организаторов, во-вторых, проект ему должен нравиться, а в третьих, понимать на старте, чем именно он может быть полезен. «Как правило, это продвижение, работа с институтами развития, государственными органами, крупными корпорациями и т.п.», — пояснил он.

Продолжение после рекламы

Сейчас среди прочего он занимается инновационным проектом в сфере медицины и косметологии, который разработали пермские ученые. Разработка помогает доставлять лекарства без уколов, проводить вакцинацию без шприцев, помогать коже восстанавливаться после травм и операций.

«Для нашего города — это шаг вперед, для команды — новая глава, а для меня — повод для гордости и вера в то, что российская наука может быть современной, умной и человечной. Идея, родившаяся в лаборатории, стала реальным производством. Это история про людей, которые делают сложное своими руками и не боятся ставить перед собой большие задачи. И приятно осознавать, что всё это происходит в Перми, а не где-то далеко», — отметил Никита Белых.