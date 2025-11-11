В пермской школе отменили занятия после ЧП с возгоранием автобуса

Занятия в школе отменены Фото: Анна Майорова © URA.RU

В школе «Навигатор» в селе Фролы Пермского округа отменены занятия у учащихся второй смены. Причина — возгорание автобуса на территории школы пожаром, произошедшее утром, 11 ноября, рассказала в Telegram глава муниципалитета Ольга Андрианова. Чиновница отметила, что в результате инцидента никто не пострадал.

«Обращаю внимание родителей и учеников: на сегодня вторая смена в школе „Навигатор“ отменена», — написала Андрианова в мессенджере. Глава Пермского округа отметила, что педагоги во время пожара действовали «слаженно и профессионально». Возгорание было оперативно ликвидировано благодаря прибывшим на место пожарным. Сейчас причины случившегося устанавливаются.