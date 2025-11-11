Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Пожары

В МЧС рассказали о пожаре с пермским школьным автобусом

МЧС: в Пермском крае из-за загоревшегося автобуса эвакуировали 1450 человек
11 ноября 2025 в 12:55
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
На место происшествия были направлены 10 пожарных и 2 единицы техники

На место происшествия были направлены 10 пожарных и 2 единицы техники

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Стали известны подробности пожара со школьным автобусом в Пермском крае. В 11:18 11 ноября поступило сообщение о возгорании на улице Светлая в селе Фролы Пермского муниципального округа.

«В ходе эвакуации сотрудниками учреждения на улицу было выведено 1450 человек. На место происшествия были направлены 10 пожарных и 2 единицы техники. По прибытии пожарных было установлено, что автобус горит. В результате инцидента никто не пострадал», — сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю в telegram-канале. 

Пожар был локализован в 11:37, а в 11:39 — полностью ликвидирован. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Ранее URA.RU публиковало кадры полыхающего автобуса, которые в редакцию прислали читатели. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал