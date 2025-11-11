В МЧС рассказали о пожаре с пермским школьным автобусом
На место происшествия были направлены 10 пожарных и 2 единицы техники
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Стали известны подробности пожара со школьным автобусом в Пермском крае. В 11:18 11 ноября поступило сообщение о возгорании на улице Светлая в селе Фролы Пермского муниципального округа.
«В ходе эвакуации сотрудниками учреждения на улицу было выведено 1450 человек. На место происшествия были направлены 10 пожарных и 2 единицы техники. По прибытии пожарных было установлено, что автобус горит. В результате инцидента никто не пострадал», — сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю в telegram-канале.
Пожар был локализован в 11:37, а в 11:39 — полностью ликвидирован. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Ранее URA.RU публиковало кадры полыхающего автобуса, которые в редакцию прислали читатели.
