В МЧС рассказали о пожаре с пермским школьным автобусом

На место происшествия были направлены 10 пожарных и 2 единицы техники Фото: Размик Закарян © URA.RU

Стали известны подробности пожара со школьным автобусом в Пермском крае. В 11:18 11 ноября поступило сообщение о возгорании на улице Светлая в селе Фролы Пермского муниципального округа.

«В ходе эвакуации сотрудниками учреждения на улицу было выведено 1450 человек. На место происшествия были направлены 10 пожарных и 2 единицы техники. По прибытии пожарных было установлено, что автобус горит. В результате инцидента никто не пострадал», — сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю в telegram-канале.