Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

ЖКХ и Городская среда

В Перми в 2026 году построят надземный переход в районе обновленной набережной

Надземный переход появится на набережной Перми в 2026 году
11 ноября 2025 в 11:41
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Он обеспечит комфортный доступ к участку от Речного вокзала до «Мотовилихинских заводов»

Он обеспечит комфортный доступ к участку от Речного вокзала до «Мотовилихинских заводов»

Фото: Илья Московец © URA.RU

В 2026 году будет построен надземный переход, который улучшит доступ к обновленному участку набережной. Переход будет проложен от завода Шпагина через железную дорогу и обеспечит удобный путь к отрезку набережной от Речного вокзала до «Мотовилихинских заводов».

«Кроме того, в рамках развития набережной Камы рассматривается возможность соединения нового участка с Мотовилихинским районом. Однако детали организации спуска пока не уточнены», — пишет ИА «Текст» со ссылкой на администрацию Перми. 

Портал «В курсе.ру» уточняет, что также планируется сократить количество железнодорожных путей с четырех до двух. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми завершился важный этап строительства новой гостиницы на улице Окулова, 4. Подрядчик завершил возведение всех пяти этажей здания и приступил к следующим этапам.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал