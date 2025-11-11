В Перми в 2026 году построят надземный переход в районе обновленной набережной
Он обеспечит комфортный доступ к участку от Речного вокзала до «Мотовилихинских заводов»
Фото: Илья Московец © URA.RU
В 2026 году будет построен надземный переход, который улучшит доступ к обновленному участку набережной. Переход будет проложен от завода Шпагина через железную дорогу и обеспечит удобный путь к отрезку набережной от Речного вокзала до «Мотовилихинских заводов».
«Кроме того, в рамках развития набережной Камы рассматривается возможность соединения нового участка с Мотовилихинским районом. Однако детали организации спуска пока не уточнены», — пишет ИА «Текст» со ссылкой на администрацию Перми.
Портал «В курсе.ру» уточняет, что также планируется сократить количество железнодорожных путей с четырех до двух. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми завершился важный этап строительства новой гостиницы на улице Окулова, 4. Подрядчик завершил возведение всех пяти этажей здания и приступил к следующим этапам.
