В Перми в 2026 году построят надземный переход в районе обновленной набережной

Он обеспечит комфортный доступ к участку от Речного вокзала до «Мотовилихинских заводов» Фото: Илья Московец © URA.RU

В 2026 году будет построен надземный переход, который улучшит доступ к обновленному участку набережной. Переход будет проложен от завода Шпагина через железную дорогу и обеспечит удобный путь к отрезку набережной от Речного вокзала до «Мотовилихинских заводов».

«Кроме того, в рамках развития набережной Камы рассматривается возможность соединения нового участка с Мотовилихинским районом. Однако детали организации спуска пока не уточнены», — пишет ИА «Текст» со ссылкой на администрацию Перми.