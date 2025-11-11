В Перми завершили реконструкцию стадиона «Юность»

Работы на объекте шли все лето Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Стадион «Юность» в центре Перми после масштабной реконструкции получил положительное заключение о соответствии. То есть объект отвечает всем требованиям качества и безопасности, сообщили в администрации губернатора. Теперь строителям осталось получить разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию. Это произойдет в ближайшее время, а спортсмены начнут заниматься уже этой зимой.

«Уже этой зимой здесь смогут тренироваться профессиональные спортсмены. Также кататься на коньках будут все любители активного отдыха», — сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Реконструкция стадиона «Юность» началась в 2023 году. Здесь не просто обновлены трибуны, а выстроен четырехэтажный спортивный комплекс со вспомогательными и административными помещениями, кафе, тренажерными и фитнес залами, большим баскетбольным залом. Зрителями спортивных состязаний смогут стать более 1500 человек.

Обновленная открытая арена летом будет площадкой для футбола, хоккея на траве, бега и баскетбола. Зимой, после заливки льда, на стадион выйдут хоккеисты, конькобежцы и любители просто покататься на коньках. Лед, как рассказывало URA.RU, уже залили. Относительное тепло не мешает процессу искусственного намораживания льда по новой технологии. Специально построенный канал и установка позволяют готовить лед даже температуре до +5 градусов. После окончания реконструкции стадиона «Юность» власти планировали начать ремонт дворца спорта «Орленок», который находится рядом.