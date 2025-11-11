Логотип РИА URA.RU
Власти ХМАО объявили сроки строительства зимников и ледовых переправ

Все зимники и ледовые переправы в ХМАО откроют до конца января 2026 года
11 ноября 2025 в 14:06
Все зимники в ХМАО откроют до 25 декабря

Все зимники в ХМАО откроют до 25 декабря

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В ХМАО все зимние автодороги должны построить до 25 декабря 2025 года, а ледовые переправы — к 31 января 2026 года. Об этом агентству URA.RU сообщили в Департаменте дорожного хозяйства и транспорта Югры.

«В соответствии с контрактами строительство и ввод в эксплуатацию всех зимников должны быть завершены не позднее 25 декабря 2025 года. Для ледовых переправ предусмотрен поэтапный ввод: до 20 тонн — не позднее 25 декабря, до 30 тонн — не позднее 10 января, до 60 тонн — не позднее 31 января», — сообщили агентству в ведомстве.

Два зимника в Ханты-Мансийском районе откроют раньше. Зимнюю дорогу Ханты-Мансийск — Талинка — Белогорье запустят до 1 декабря. Зимник Белогорье — Луговской с ледовой переправой через протоку Ендырская откроют до 15 декабря.

Ранее URA.RU писало, что в Югре начали строить зимники. Они обеспечивают транспортную связь между труднодоступными населенными пунктами в период холодов.

