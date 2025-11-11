Логотип РИА URA.RU
Комитеты Совфеда одобрили назначение экс-прокурора ХМАО Ботвинкина в Тыву

11 ноября 2025 в 14:26
Евгений Ботвинкин согласован сенаторами на пост прокурора Тывы

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Комитеты Совета Федерации РФ одобрили назначения экс-прокурора ХМАО Евгения Ботвинкина в Тыву. Ранее его кандидатуру пост главы республиканского надзорного ведомства предложил президент России Владимир Путин.

Совместное заседание комитетов транслировалось на официальном сайте Совфеда. Сенаторы отметили заслуги прокурора по борьбе с преступностью и внимание к решению социальных проблем, в том числе с обманутыми дольщиками региона.

Сенатор Людмила Нарусова отметила, что в законе не прописаны клановые деловые обыкновения. И предупредила его о таких отношениях в Тыве. Ботвинкин ответил, что у него большой опыт, «еще из 90-х». И что его компетенций достаточно, чтобы шаг за шагом проблему решить. «Ботвинкин получит погоны генерал-лейтенанта в новом регионе. В Калуге, куда его прочили изначально, он оставался бы генерал-майором», — добавил инсайдер.

