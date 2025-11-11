Причиной обрушения моста стал оползень (архивное фото) Фото: Виктор Доронин © URA.RU

В юго-западной китайской провинции Сычуань частично обрушился автомобильный мост из-за оползня. По сообщению Центрального телевидения Китая, пострадавших в результате инцидента нет.

В сообщении телеканала говорилось, что в понедельник в провинции Сычуань в городском уезде Баркам произошел оползень. Он был зафиксирован в районе горного массива, который находится рядом с мостом на одном из участков шоссе. В связи с происшествием местные власти ввели регулирование движения транспорта на данном участке дороги.

«Одиннадцатого ноября около 16:00 (11:00 по мск — прим. URA.RU) из-за усиления оползня произошло обрушение дорожного полотна и въезда на мост на данном участке. Пострадавших нет», — сказано в сообщении Центрального телевидения Китая.

