Автомобильный мост рухнул в Китае. Видео

В Китае автомобильный мост обрушился из-за оползня
11 ноября 2025 в 19:39
Причиной обрушения моста стал оползень (архивное фото)

Фото: Виктор Доронин © URA.RU

В юго-западной китайской провинции Сычуань частично обрушился автомобильный мост из-за оползня. По сообщению Центрального телевидения Китая, пострадавших в результате инцидента нет.

В сообщении телеканала говорилось, что в понедельник в провинции Сычуань в городском уезде Баркам произошел оползень. Он был зафиксирован в районе горного массива, который находится рядом с мостом на одном из участков шоссе. В связи с происшествием местные власти ввели регулирование движения транспорта на данном участке дороги.

«Одиннадцатого ноября около 16:00 (11:00 по мск — прим. URA.RU) из-за усиления оползня произошло обрушение дорожного полотна и въезда на мост на данном участке. Пострадавших нет», — сказано в сообщении Центрального телевидения Китая.

В августе в районе Байюнь города Гуанчжоу вследствие интенсивных осадков произошел оползень, который затронул жилые дома. Четырнадцать человек оказались в под завалами. Тогда спасателям удалось спасти как минимум семь человек, передает RT.

