Рост реальных зарплат почти остановится в России в 2026 году

В 2026 году рост реальных зарплат в России практически остановится, увеличившись всего на 2,7%. Этот показатель свидетельствует о завершении «зарплатной гонки», поскольку он вдвое ниже прогноза Минэкономразвития. Об этом сообщает ЦБ России.

«В следующем году номинальная зарплата вырастет на 8,4%, при этом реальная (то есть с учетом инфляции) — только на 2,7%. Это следует из результатов октябрьского макроэкономического опроса ЦБ. Для расчета регулятор использовал ответы 26 экономистов», — сообщают «Известия» со ссылкой на данные ЦБ.

Как следует из материала, прогноз аналитиков вдвое ниже оценки Минэкономразвития, которое ожидает более быстрого снижения инфляции. Эксперты отмечают, что рынок труда уже демонстрирует признаки охлаждения: компании стали осторожнее подходить к найму, а некоторые планируют сокращения. При этом рост окладов не прекратится полностью, но станет неравномерным.

Наибольшее повышение ожидается в IT, строительстве и оборонной промышленности, в то время как в розничной торговле, общепите и бюджетной сфере рост будет минимальным. По мнению аналитиков, такая ситуация может привести к снижению покупательной способности, но поможет сдержать инфляцию, что является целью Центробанка.