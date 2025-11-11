Логотип РИА URA.RU
Пациенты из нескольких регионов России не могут получить датчики для мониторинга глюкозы

12 ноября 2025 в 02:39
В России наблюдаются проблемы с закупками оборудования и медикаментов для диабетиков

Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

Пациенты с диабетом из восьми регионов России столкнулись с проблемой получения датчиков для непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ). Ситуация с этими приборами достигла критического уровня. Об этом сообщает газета «Известия».

«Проблемы с обеспечением пациентов с диабетом датчиками мониторинга глюкозы возникли в Москве, Московской, Ульяновской, Омской, Орловской, Мурманской, Брянской и Челябинской областях, а также Башкирии. Об этом рассказали пациенты и представители организации „Диаресурс“», — пишут «Известия».

По сведениям издания, пациенты также сталкиваются с проблемами в обеспечении инсулином, лекарствами от диабета, тест-полосками и расходными материалами к инсулиновым помпам. При этом продажи датчиков НМГ в рознице с января по сентябрь 2025 года выросли на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время в ХМАО, по данным местного департамента здравоохранения, дефицита лекарств для диабетиков нет — запас медикаментов обеспечен до конца третьего квартала 2026 года. Однако пациенты в регионе отмечают, что вместо некоторых препаратов им выдают альтернативные, что вызывает у них определенные опасения из-за различий в действии лекарств. 

