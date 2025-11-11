Пациенты из нескольких регионов России не могут получить датчики для мониторинга глюкозы

В России наблюдаются проблемы с закупками оборудования и медикаментов для диабетиков Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

Пациенты с диабетом из восьми регионов России столкнулись с проблемой получения датчиков для непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ). Ситуация с этими приборами достигла критического уровня. Об этом сообщает газета «Известия».

«Проблемы с обеспечением пациентов с диабетом датчиками мониторинга глюкозы возникли в Москве, Московской, Ульяновской, Омской, Орловской, Мурманской, Брянской и Челябинской областях, а также Башкирии. Об этом рассказали пациенты и представители организации „Диаресурс“», — пишут «Известия».

По сведениям издания, пациенты также сталкиваются с проблемами в обеспечении инсулином, лекарствами от диабета, тест-полосками и расходными материалами к инсулиновым помпам. При этом продажи датчиков НМГ в рознице с января по сентябрь 2025 года выросли на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

