В Карибском море затонул катамаран с десятками пассажиров

Во время экскурсии в Карибском море у берегов Доминиканской республики затонул катамаран, десятки пассажиров остались в воде. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail (DM).
«Десятки напуганных пассажиров круизного лайнера остались дрейфовать в Карибском море после того, как катамаран, на котором они путешествовали, затонул во время экскурсии», — сказано в сообщении. Его опубликовал DM.
Инцидент произошел в субботу, 9 ноября. В бухте Самана у побережья Доминиканской Республики судно, которое совершало парусную экскурсию для пассажиров немецкого круизного лайнера TUI Mein Schiff 1, внезапно дало течь и стало быстро тонуть. В результате около 55 пассажиров оказались в воде, однако всех их удалось спасти.
На кадрах с места инцидента видно, что туристы, облаченные в спасательные жилеты, находятся на поверхности моря и ожидают прибытия помощи. Для проведения спасательной операции были задействованы силы военно-морского флота Доминиканской Республики, подразделения гражданской обороны и службы экстренного реагирования.
В результате операции все 55 человек были успешно извлечены из воды, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Представители органов гражданской защиты проинформировали о том, что на данный момент причины затопления судна не выяснены. Однако существует предварительная версия, согласно которой происшествие могло произойти из-за технического дефекта корпуса катамарана.
