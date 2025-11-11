В Карибском море затонул катамаран с десятками пассажиров

Все пассажиры катамарана были успешно спасены, пишет DM (архивное фото) Фото: Роман Наумов © URA.RU

Во время экскурсии в Карибском море у берегов Доминиканской республики затонул катамаран, десятки пассажиров остались в воде. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail (DM).

«Десятки напуганных пассажиров круизного лайнера остались дрейфовать в Карибском море после того, как катамаран, на котором они путешествовали, затонул во время экскурсии», — сказано в сообщении. Его опубликовал DM.

Инцидент произошел в субботу, 9 ноября. В бухте Самана у побережья Доминиканской Республики судно, которое совершало парусную экскурсию для пассажиров немецкого круизного лайнера TUI Mein Schiff 1, внезапно дало течь и стало быстро тонуть. В результате около 55 пассажиров оказались в воде, однако всех их удалось спасти.

Продолжение после рекламы

На кадрах с места инцидента видно, что туристы, облаченные в спасательные жилеты, находятся на поверхности моря и ожидают прибытия помощи. Для проведения спасательной операции были задействованы силы военно-морского флота Доминиканской Республики, подразделения гражданской обороны и службы экстренного реагирования.