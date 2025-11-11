Курганский завод выпустил новое средство от ВПЧ и герпеса

Новое лекарство от ВПЧ и герпеса поступило в российские аптеки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский завод «Синтез» выпустил новое противовирусное средство, предназначенное для лечения вируса папилломы человека (ВПЧ) и герпеса. Препарат для наружного применения уже поступил в аптеки по всей России. Об этом сообщается в официальной группе предприятия.

«В аптеки России поступило противовирусное средство для наружного применения, произведенное на курганском предприятии „Синтез“. Препарат предназначен для лечения и профилактики широкого спектра вирусных инфекций, включая вирус папилломы человека (ВПЧ) и вирус простого герпеса», — говорится в сообщении предприятия «Синтез» в социальной сети «ВКонтакте».

В сообщении также уточняется, что одновременно с новым противовирусным средством в продажу поступили еще два препарата из гинекологической линейки «Биннофарм Групп»: современный контрацептив и средство для восполнения дефицита прогестерона. Кроме того, в компании рассказали об успехе запущенного в июне препарата для лечения эндометриоза, который занял 8,5% рынка и доступен более чем в 12 000 аптек.

