Курганский завод выпустил новое средство от ВПЧ и герпеса
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Курганский завод «Синтез» выпустил новое противовирусное средство, предназначенное для лечения вируса папилломы человека (ВПЧ) и герпеса. Препарат для наружного применения уже поступил в аптеки по всей России. Об этом сообщается в официальной группе предприятия.
«В аптеки России поступило противовирусное средство для наружного применения, произведенное на курганском предприятии „Синтез“. Препарат предназначен для лечения и профилактики широкого спектра вирусных инфекций, включая вирус папилломы человека (ВПЧ) и вирус простого герпеса», — говорится в сообщении предприятия «Синтез» в социальной сети «ВКонтакте».
В сообщении также уточняется, что одновременно с новым противовирусным средством в продажу поступили еще два препарата из гинекологической линейки «Биннофарм Групп»: современный контрацептив и средство для восполнения дефицита прогестерона. Кроме того, в компании рассказали об успехе запущенного в июне препарата для лечения эндометриоза, который занял 8,5% рынка и доступен более чем в 12 000 аптек.
Ранее URA.RU сообщало, что на фармацевтическом предприятии ПАО «Синтез» («Биннофарм Групп») готовится к запуску новая линия по производству инфузионных растворов мощностью до 7 млн флаконов в год. Это решение связано с дефицитом данных препаратов, на который жаловались россияне.
