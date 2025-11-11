К 204-летию Федора Достоевского: проверь, как хорошо ты знаешь биографию и творчество писателя

11 ноября 1821 года родился один из самых сложных и пророческих умов — Федор Достоевский. Его жизнь сама сложилась как роман: смертный приговор, каторга, долги, страсть к игре и вечная борьба с бесами, как внешними, так и внутренними. Его герои и сегодня задают нам неудобные вопросы о вере, свободе и природе зла. Тест URA.RU проверит, насколько хорошо ты знаешь автора, который исследовал мотивы человеческой души.