К 204-летию Федора Достоевского: проверь, как хорошо ты знаешь биографию и творчество писателя
Федору Достоевскому 11 ноября 2025 исполнилось бы 204 года
Фото: Василий Григорьевич Перов/wikipedia.org/ Public domain
11 ноября 1821 года родился один из самых сложных и пророческих умов — Федор Достоевский. Его жизнь сама сложилась как роман: смертный приговор, каторга, долги, страсть к игре и вечная борьба с бесами, как внешними, так и внутренними. Его герои и сегодня задают нам неудобные вопросы о вере, свободе и природе зла. Тест URA.RU проверит, насколько хорошо ты знаешь автора, который исследовал мотивы человеческой души.
