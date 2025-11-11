В Кургане до конца года появятся еще 40 новых пассажирских автобусов

До конца 2025 года в Курган поступят 40 новых автобусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане до конца 2025 года в город поступит еще 40 новых автобусов. Об этом сообщил мэр города Антон Науменко в своем tg-канале.

«Провели сегодня штаб с перевозчиками. <...> До конца года в Курган поступит еще 40 новых автобусов», — написал Науменко.

Кроме того, в ходе встречи с перевозчиками обсудили внедрение системы бескондукторной оплаты проезда и рассмотрели обращения граждан. Система бескондукторной оплаты уже успешно функционирует в других регионах, и в Кургане постепенно пытаются внедрить ее для удобства горожан. Также были затронуты вопросы работы автобусных маршрутов, соблюдения графиков движения, поведения водителей и кондукторов.

