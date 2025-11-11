В Кургане до конца года появятся еще 40 новых пассажирских автобусов
До конца 2025 года в Курган поступят 40 новых автобусов
В Кургане до конца 2025 года в город поступит еще 40 новых автобусов. Об этом сообщил мэр города Антон Науменко в своем tg-канале.
«Провели сегодня штаб с перевозчиками. <...> До конца года в Курган поступит еще 40 новых автобусов», — написал Науменко.
Кроме того, в ходе встречи с перевозчиками обсудили внедрение системы бескондукторной оплаты проезда и рассмотрели обращения граждан. Система бескондукторной оплаты уже успешно функционирует в других регионах, и в Кургане постепенно пытаются внедрить ее для удобства горожан. Также были затронуты вопросы работы автобусных маршрутов, соблюдения графиков движения, поведения водителей и кондукторов.
Ранее сообщалось, что к концу 2026 года на 40 муниципальных маршрутах планируется ввести бескондукторную систему оплаты проезда и оборудовать не менее 250 автобусов терминалами для самостоятельной оплаты. На встрече с перевозчиками, о которой сообщил мэр Науменко, вновь обсуждалось внедрение этой системы.
