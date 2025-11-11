В Кургане расчистили участок около Центрального рынка для создания сквера. Видео
Дом купца Калинина снесли в Кургане и расчистили территорию (архивное фото)
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кургане расчистили участок около Центрального рынка, где ранее стоял исторический дом купца Алексея Калинина. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Ранее власти сообщали, что теперь на территории появится новый сквер.
«В районе рынка расчистили участок. Там снесли старые дома, строения и деревья», — передает корреспондент.
Ранее в Кургане снесли двухэтажный дом на улице Пролетарской, 12, который входил в состав усадьбы купца Алексея Калинина, построенной в конце XIX века. Часть декоративных деталей фасада отправили в музей, но сохранить наличники не удалось.
