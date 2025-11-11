Тело курганского школьника нашли в Санкт-Петербурге: главные новости Кургана за 11 ноября

Силовики выясняют обстоятельства смерти курганского школьника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тело школьника из Кургана нашли в Санкт-Петербурге. Подросток ездил на концерт известного исполнителя 9mice. Об этих и других новостях, которые произошли в Кургане и области за 11 ноября, URA.RU рассказывает своем дайджесте.

Изменения в правоохранительных органах

Заместитель начальника УМВД России по Курганской области Константин Кремнев покинул свою должность и получил повышение. Как сообщили URA.RU источники, приближенные к правоохранительным органам, Кремнев был назначен заместителем главы УМВД по Волгоградской области. «Замначальника курганской полиции Кремнев уехал на повышение в Волгоград. Он ушел с должности в Кургане и стал заместителем у генерала Дмитрия Свинова», — рассказали источники.

Погода в Кургане и Шадринске

По данным сайта Gismeteo, в Кургане и Шадринске днем 12 ноября ожидается нулевая температура. Такие погодные условия стоит учитывать жителям городов при планировании своих дел на день. Возможно, потребуется скорректировать гардероб и учесть погодные условия при выборе транспорта и маршрута.

На месте исторического дома появится новый сквер

В Кургане расчистили участок около Центрального рынка, где ранее стоял исторический дом купца Алексея Калинина. Ранее власти сообщали, что на освободившейся территории появится новый сквер. Это изменение может стать важным шагом в развитии городской инфраструктуры и улучшении облика Кургана. Появление сквера предоставит жителям еще одно место для отдыха и прогулок.

Трагическая находка в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге обнаружено тело 11-классника из Кургана. По информации tg-канала «Mash на Мойке», школьник приехал в город на концерт рэпера 9mice. Сейчас правоохранительные органы проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Обвиняемый не признает вину в трех убийствах

В Кургане начали судить бывшего жителя города Олега Фоминых. Следствие считает его виновным в трех жестоких убийствах: два из них были совершены во времена СССР, а третье — в 1998 году.

После оглашения обвинительной части судья Денис Черкасов обратился к заключенному: «Вы обвиняетесь в совершении трех убийств, которые могли быть совершены вами в Кургане более 25 лет назад. Первое — причинение в августе 1983 года смерти П. жестоким способом. Второе — убийство несовершеннолетнего С. в июне 1987 года с особой жестокостью из корыстных побуждений. Третье — жестокое убийство Н в апреле 1998 года. Признаете ли вы свою вину?»

Бывший замглавы стал исполнительным директором

Судимый по делу о махинациях с участками в Кетовском районе бывший первый замглавы местной администрации Анатолий Пиносов стал исполнительным директором в фирме депутата Курганской областной Думы Вячеслава Немирова. Об этом URA.RU узнало в ходе судебного заседания по делу о привлечении к работам мигрантов компанией депутата.