Заместитель начальника курганского УМВД Кремнев ушел с должности и уехал из региона

Полковник курганской полиции Кремнев ушел на повышение в Волгоград

Заместитель начальника УМВД Росси по Курганской области Константин Кремнев получил повышение. Он покинул должность в курганской полиции и был назначен заместителем главы УМВД по Волгоградской области. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.

«Замначальника курганской полиции Кремнев уехал на повышение в Волгоград. Он ушел с должности в Кургане и стал заместителем у генерала Дмитрия Свинова», — сообщили источники.

Информация нашла подтверждение на сайтах силовых ведомств регионов. Данные полковника полиции Кремнева исчезли из состава руководства курганской полиции и появились на портале ГУ МВВД РФ по Волгоградской области. «Указом Президента Российской Федерации от 5 ноября 2025 года назначен на должность заместителя начальника ГУ МВД России по Волгоградской области — начальника полиции», — сказано в данных биографии силовика.

