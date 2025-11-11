Заместитель начальника курганского УМВД Кремнев ушел с должности и уехал из региона
Полковник курганской полиции Кремнев ушел на повышение в Волгоград
Заместитель начальника УМВД Росси по Курганской области Константин Кремнев получил повышение. Он покинул должность в курганской полиции и был назначен заместителем главы УМВД по Волгоградской области. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.
«Замначальника курганской полиции Кремнев уехал на повышение в Волгоград. Он ушел с должности в Кургане и стал заместителем у генерала Дмитрия Свинова», — сообщили источники.
Информация нашла подтверждение на сайтах силовых ведомств регионов. Данные полковника полиции Кремнева исчезли из состава руководства курганской полиции и появились на портале ГУ МВВД РФ по Волгоградской области. «Указом Президента Российской Федерации от 5 ноября 2025 года назначен на должность заместителя начальника ГУ МВД России по Волгоградской области — начальника полиции», — сказано в данных биографии силовика.
Ранее Константин Кремнев, получивший повышение и назначенный заместителем главы УМВД по Волгоградской области, был отмечен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени. Награда была вручена ему накануне Дня сотрудника органов внутренних дел за вклад в обеспечение правопорядка и борьбу с преступностью в Курганской области.
