В Кургане художник преобразил забор у школы техникой брызг

Художник Лозарет расписал забор у школы в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане завершился этап фестиваля стрит-арта: художник Михаил Лозарет расписал забор возле школы № 17 в микрорайоне Рябково. Художник использовал технику брызг (дриппинг), которая позволила создать яркий и необычный рисунок. Об этом сообщает мэрия Кургана в своем tg-канале.

«Большой забор у школы № 17 по улице Московской, 26 расписывал художник Михаил Лозарет. Курганский художник использовал технику брызг или дриппинг. Это необычная и выразительная техника в современном искусстве, которая позволила выйти за рамки традиционных методов рисования», — пишут власти.

Художник стремился привлечь внимание детей, которые учатся в школе рядом с расписанным забором. По словам руководителя творческого объединения «Абстракт Курган» Александра Казанцева, работа Лозарета получилась «космической» и «привлекающей внимание издалека». Школьники положительно отзываются о новой росписи — по словам Казанцева, дети считают узор «классным» и «необычным».

Фестиваль стрит-арта в Кургане проводится уже в шестой раз. В этом году особое внимание уделяется благоустройству школ и спортивных объектов: ранее в рамках фестиваля были созданы муралы на фасаде ДЮСШ № 3, в сквере у дома по улице Карла Маркса, 35, а также на стенах школы № 53. Проект направлен на формирование уникального художественного облика города.