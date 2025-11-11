В Кургане прошел турнир по настольному теннису Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кургане завершился кубок по настольному теннису. Второе место на турнире заняла команда курганских сотрудников МЧС. Об этом сообщается в tg-канале ведомства.

«В Кургане состоялся кубок Курганской областной организации Общества „Динамо“ по настольному теннису. Сотрудники областного чрезвычайного ведомства завоевали серебро на турнире по настольному теннису», — пишут в МЧС.

Соревнования собрали восемь команд из силовых структур региона. Уточняется, что участники показали высокий уровень подготовки: стремительные подачи, мощные удары и продуманные тактические ходы держали зрителей в напряжении.

Успехи курганских спортсменов продолжаются. Вслед за победами армрестлеров на Кубке России и достижениями других представителей региона (бронза пожарных на «Вертикальном вызове», победа приставов на межведомственных состязаниях) — серебро на кубке по настольному теннису у сотрудников МЧС.