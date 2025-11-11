Федерация курганского депутата осталась без аккредитации

Депутат Усольцев объяснил потерю аккредитации «несостыковками» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане приостановлена аккредитация регионального отделения федерации воздушно-силовой атлетики, которое возглавляет депутат городской думы Дмитрий Усольцев. Действие документа должно было закончиться только 13 марта 2026 года. Об этом говорится на сайте Управления по физкультуре и спорту Курганской области.

«В принципе, никакой причины нет. Это, скажем так, некоторые внутренние моменты. Наша федерация как действовала, так и действует. Просто есть небольшие несостыковки с Всероссийской федерацией, касающиеся нашего региона. Поэтому пока как-то так. Возможно, в будущем, если мы решим все вопросы, то получим аккредитацию», — ответил Дмитрий Усольцев корреспонденту URA.RU.