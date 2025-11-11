Федерация курганского депутата осталась без аккредитации
Депутат Усольцев объяснил потерю аккредитации «несостыковками»
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кургане приостановлена аккредитация регионального отделения федерации воздушно-силовой атлетики, которое возглавляет депутат городской думы Дмитрий Усольцев. Действие документа должно было закончиться только 13 марта 2026 года. Об этом говорится на сайте Управления по физкультуре и спорту Курганской области.
«В принципе, никакой причины нет. Это, скажем так, некоторые внутренние моменты. Наша федерация как действовала, так и действует. Просто есть небольшие несостыковки с Всероссийской федерацией, касающиеся нашего региона. Поэтому пока как-то так. Возможно, в будущем, если мы решим все вопросы, то получим аккредитацию», — ответил Дмитрий Усольцев корреспонденту URA.RU.
Информация о приостановке аккредитации появилась в новом перечне аккредитованных региональных спортивных федераций, опубликованном Управлением по физкультуре и спорту. Согласно этому документу, аккредитация федерации, возглавляемой депутатом Усольцевым, приостановлена, хотя срок ее действия истекал лишь в 2026 году.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!