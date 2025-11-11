Зарплатный разрыв: в Курганской области нашли сферы, где доход предлагают выше ожиданий

Курганцам рассказали, как обстоят дела с зарплатой на рынке труда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Предлагаемая заработная плата в Курганской области составила почти 70 000 рублей, тогда как ожидания соискателей — 50 000 рублей. В четырех профессиональных сферах зарплатные запросы кандидатов выше предложений рынка. Об этом свидетельствуют данные исследования рынка труда, которые специалисты специально представили для URA.RU.

В сферах «Информационные технологии», «Наука, образование», «Финансы, бухгалтерия» и «Медицина, фармацевтика» соискатели рассчитывают на более высокие доходы, чем им предлагают. Например, в IT специалисты хотят получать около 70 000 рублей, что на почти 12 000 рублей больше медианных предложений в регионе. «В сфере „Наука, образование“ желаемая зарплата — 52 000 рублей, что на 6 200 рублей выше предложений», — показывают данные исследования HeadHunter.

В то же время есть сферы, где предложения компаний превосходят ожидания кандидатов. Самый заметный перевес предлагаемых зарплат — в сфере «Транспорт, логистика, перевозки» (медиана предложений — почти 150 000 рубля, что на 90 000 рубля выше ожиданий).

Продолжение после рекламы

Также высокие зарплатные предложения в сферах «Административный персонал» (130 000 рублей, на почти 80 000 рублей выше ожиданий), «Рабочий персонал» (120 000 рубля, на 50 000 рубля выше), «Добыча сырья» (136 000 рублей, на 36 000 рублей выше) и «Строительство, недвижимость» (121 000 рубля, на 34 500 рублей выше). В топ-5 направлений с наиболее высокими зарплатными предложениями в октябре в Курганской области вошли «Транспорт, логистика, перевозки», «Добыча сырья», «Административный персонал», «Строительство, недвижимость» и «Рабочий персонал».